Eskişehir'de Okul Çevrelerinde Denetim: Çok Sayıda İşletme ve Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimde çok sayıda şahıs, işletme ve araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 4 internet kafe, 8 oyun salonu, 11 kahvehane, 1 şans oyunu bayisi, 24 adet market ve büfe ile 9 adet tütüncü olmak üzere 57 işletme denetlendi. Ayrıca çalışmalarda, 110 ayrı park ve bahçe, 118 adet metruk bina ve 138 okul çevresinde yapılan kontrollerde, toplam 840 şahıs, 158 araç ve 220 servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, 5 okul servisi şoförüne toplam 10 bin 887 TL para cezası kesildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR