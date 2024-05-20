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Eskişehir'de 440 Sürücüye 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de yapılan jandarma denetimlerinde trafik kurallarına uymayan 440 sürücüye toplamda 1 milyon 53 bin 610 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 83 araç trafikten men edildi ve 15 alkollü sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan 440 sürücüye 1 milyon 53 bin 610 TL para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs tarihleri arasında denetim faaliyeti yapıldı. İcra edilen denetimlerde; 6 bin 826 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 440 sürücüye 1 milyon 53 bin 610 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 83 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullandığı tespit edilen 15 sürücünün sürücü belgesi ekiplerce geri alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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