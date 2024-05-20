Eskişehir'de 440 Sürücüye 1 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan 440 sürücüye 1 milyon 53 bin 610 TL para cezası kesildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs tarihleri arasında denetim faaliyeti yapıldı. İcra edilen denetimlerde; 6 bin 826 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 440 sürücüye 1 milyon 53 bin 610 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 83 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullandığı tespit edilen 15 sürücünün sürücü belgesi ekiplerce geri alındı. - ESKİŞEHİR