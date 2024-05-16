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Eskişehir'de 3.5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık İddianamesi Kabul Edildi

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Eskişehir'de araç satışı yapmak isteyenleri sahte dekontla kandırarak toplamda 3.5 milyon TL dolandıran 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheliler, araç sahiplerini başka kişilerin üzerine açılmış GSM hatlarından arayarak dolandırıcılık işlemi gerçekleştiriyordu.

Eskişehir'de, aracını satmak isteyenleri, sahte dekontla para transferinin gerçekleştiğine dair kandıran ve aracı üzerine aldıktan sonra başkasına satarak toplamda yaklaşık 3.5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu ekiplerince tarafından şüphelilerin, araçlarını internetten satışa çıkaran vatandaşları başka kişilerinin üzerine açılmış GSM hatlarından aradıkları, pazarlık sonucu anlaştıkları tespit edildi. Daha sonra araç sahiplerine özellikle bankaların EFT havale işlemlerini kapattığı saatlere randevu verdikleri, hazırlanan sahte dekont ile para transferine mağdurları inandırdıktan sonra noterde devir işlemlerini gerçekleştirip, daha sonra şüphelilerin, aracı 2. ve 3. şahıslara sattığı belirlendi. Bu yöntemi 33 şüphelinin 11 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 3,5 milyon TL haksız kazanç elde etkileri tespit edildi.

Dolandırıcılar hakkında hazırlanan iddianame kabul edilirken yargılama 3. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek. Dolandırıcılıkla ilgili 1 şüpheli hakkında 228 yıl, 2 şüpheli hakkında 108 yıl, 2 şüpheli hakkında 88 yıl, 7 şüpheli hakkında 84 yıl, 2 şüpheli hakkında 64 yıl, 5 şüpheli hakkında 44 yıl ve 14 şüpheli hakkında 24 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Gsm Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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