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Eskişehir'de 2023 yılında 2 bin 708 adet trafik kazası meydana geldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de 2023 yılında 2 bin 708 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı.

Eskişehir'de 2023 yılında 2 bin 708 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2023' verilerine açıkladı. Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 6 bin 548 kişi hayatını kaybederken 350 bin 855 kişi yaralandı

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2023 yılında bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi.

Yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 yılında 2 bin 708 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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