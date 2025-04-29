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Eski judo milli takımı antrenörü evinde ölü bulundu

Eski judo milli takımı antrenörü evinde ölü bulundu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan eski judo milli takımı antrenörü ve emekli öğretmen, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 2 Mahallesi'nde yaşayan eski judo milli takımı antrenörü ve emekli öğretmen Armağan G.'nin ikamet ettiği evden silah sesi duyuldu.

Eski judo milli takımı antrenörü evinde ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİ

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 51 yaşındaki Armağan G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eski judo milli takımı antrenörü evinde ölü bulundu

POMPALI TÜFEK BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Armağan G.'nin yanında pompalı tüfek bulunduğu belirlendi. Armağan G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eski judo milli takımı antrenörü evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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