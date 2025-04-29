Eski judo milli takımı antrenörü evinde ölü bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan eski judo milli takımı antrenörü ve emekli öğretmen, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 2 Mahallesi'nde yaşayan eski judo milli takımı antrenörü ve emekli öğretmen Armağan G.'nin ikamet ettiği evden silah sesi duyuldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 51 yaşındaki Armağan G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
POMPALI TÜFEK BULUNDU
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Armağan G.'nin yanında pompalı tüfek bulunduğu belirlendi. Armağan G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa