Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Kadının Amcası Konuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta eşiyle alışveriş yaparken silahlı saldırı sonucu ölen kadının amcası, adli tıp kurumu önünde açıklamalarda bulundu. Amca, saldırganların daha önce de eve saldırdığını ve olayın sebebini oğlunun husumeti olarak belirtti. Kadının cenazesi adli tıptan alındı.

Esenyurt'ta, eşiyle birlikte alışveriş yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu ölen kadının amcası adli tıp kurumu önünde konuştu. Amca Ahmet Dileyen, "Bir gün önce de aynı şahıslar eve silah sıkmışlar. Hiçbir şeyden haberleri yoktu, oğlunun husumeti yüzünden vuruldu. Anne kendini kocaya siper edince kafasına bir kurşun sıkıyorlar. Kocaya da 5 kurşun sıkıyorlar" dedi. Kadının cenazesi adli tıptan alındı .

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde eşi Murat Dilekçi ile birlikte alışveriş yapan Sema Dilekçi, bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Murat Dilekçi ağır yaralanırken Sema Dilekçi ise hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Murat Dilekçi'nin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı sırasında kendisini kocasına siper ederek hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sema Dilekçi'nin cenazesi ise, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Sema Dilekçi'nin amcası Ahmet Dileyen ise, "Hepimizin başı sağ olsun, ölen benim yeğenim. Dükkanda alışveriş yaparken hanımı kendisini kocasının üzerine atıyor, hanımını da vuruyorlar, vefat ediyor. Murat Dilekçi ise şuan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. Sokak ortasındaki olayı bilmiyorum tek bildiğim, gençler arasındaki bir olay olduğu. Annesinden ve babasından intikam almışlar, başka herhangi bir nedeni yok. Olayla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bilgimiz olsaydı büyükler olarak araya girip hallederdik. Aynı şahıslar, bir gün önce de eve saldırmışlar. Bunlar Esenyurt'un çeteleri. Anne kendini kocaya siper edince kafasına bir kurşun sıkıyorlar. Kocaya da 5 kurşun sıkıyorlar. Anneler gününde vurdular, Allah kahru perişan etsin onları" diye konuştu.

Avcılar Firuzköy Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazını anne Dilekçi'nin cenazesi, Arnavutköy Memba Mezarlığına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Alışveriş Esenyurt Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title