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Esenyurt'ta Alışveriş Yapan Çift Silahlı Saldırıya Uğradı

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Esenyurt'ta bir tuhafiye dükkanında alışveriş yapan çift, silahlı saldırıya uğradı. Kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Esenyurt'ta alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için bir iş yerine girdi. Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Alışveriş Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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