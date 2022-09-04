Erzurum haberi... İspir'de orman yangını 3. Sayfa Haberleri Erzurum haberler... İspir'de orman yangını ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Ulubel Mahallesi'nde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. İspir'de orman yangını ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Ulubel Mahallesi'nde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde İspir ilçesi Ulubel Mahallesi'nde devrilen enerji hatlarından kaynaklandığı belirtilen yangına güçlükle müdahale ediliyor. Arazinin dağlık olması nedeniyle yangına müdahalede ekipler zor anlar yaşıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum İspir 3. Sayfa Haberler

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