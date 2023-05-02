Erzurum'da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 59 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu imalatı ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde 59 şüpheli tutuklandı.

Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde yaklaşık 7 ay süren çalışmalar sonucunda 228 şahsa TCK-191 suçundan işlem yapılırken; merkez, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde toplam 105 şüpheliye yönelik 122 adreste 864 personel, 1 hava aracı (İHA) ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile yapılan eş zamanlı operasyonda 96 şahıs gözaltına alınmıştı.

Operasyon öncesi ve operasyon günü; 6 kilo 290,68 gram metamfetamin, 427,06 gram esrar, 95,18 gram bonzai, 77 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 34 bin 695 TL, 1 adet esrar öğütücü aparat, 81 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 195 adet fişek, 4 adet sallama, 2 adet bıçak ve 1 adet sikke ele geçirildi.

18 şüpheli, ifadeleri sonrası Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldı. Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet Başsavcılıklarına mevcutlu olarak sevk edilen 78 şüpheliden 10'u savcılıktan serbest bırakılırken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 50 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyon sürecinde delillendirmeleri yapılan ve farklı suçlardan cezaevinde bulunan 9 şahıs, dosya kapsamında segbis ifadesi sonrası tutuklanırken, operasyon dahilinde toplam 59 şüpheli tutuklandı. - ERZURUM