Erzurum'da kaza: 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Tortum ilçesinden kent merkezi yönüne hareket eden araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Ö ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.
Erzurum'un Tortum ilçesinden kent merkezi yönüne hareket eden araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.
Erzurum-Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi civarında Mustafa Ö'nün kullandığı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Ö ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. - ERZURUM