Erzurum'da kaza: 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Tortum ilçesinden kent merkezi yönüne hareket eden araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı.

Erzurum-Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi civarında Mustafa Ö'nün kullandığı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Ö ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. - ERZURUM