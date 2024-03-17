Erzurum'da iftar çadırında masa tartışması kavgaya dönüştü

Erzurum'da iftar çadırında masa tartışması yüzünden çıkan kavga polisin müdahalesi ile önlendi.

Yakutiye ilçesi Tebrizkapı semtinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kurulan iftar çadırında iki grup arasında masa tartışması kavgaya dönüştü. Çadır dışında da devam eden kavga polisin müdahalesi ile önlendi. Kavga cep telefonu ile vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ERZURUM