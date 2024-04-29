Erzincan'da Mahsur Kalan Anne ve Çocuğu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da asansörün arıza yapması üzerine içeride mahsur kalan anne ve küçük çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yoğurtlu TOKİ konutlarında meydana geldi. Asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa süreli bir çalışma sonucu asansörün kapısını açarak mahsur kalan anne ve çocuğunu dışarı çıkardı.

Asansörden kurtarılan kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN