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Erdek açıklarında motor arızası yaşayan yük gemisinin mürettebatı kurtarıldı

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Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında seyir halinde olan yük gemisi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda gemide bulunan 7 mürettebat emniyetli bir şekilde tahliye edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisinin mürettebatı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi açıklarında seyir halinde olan 40 metre uzunluğundaki "MV Sicilia" adlı yük gemisi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemide bulunan 7 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olumsuz hava şartlarına rağmen helikopterle kurtarıldı.

Geminin acil durum sinyali üzerine Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mürettebat emniyetli bir şekilde tahliye edilirken, gemi römorkör yardımıyla kıyıya çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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