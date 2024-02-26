Erciyes Kayak Merkezi Hafta Sonu 125 Bin Turist Ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes ; hafta sonu 125 bin turist ağırladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon tüm hızıyla devam ederken hafta sonu pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Binlerce kayak severin kayağın tadını çıkardığı Erciyes'te teleferik sırasında da uzun kuyruklar oluştu. Hafta sonu Erciyes Dağı yerli ve yabancı 125 bin turist ağırladı. - KAYSERİ