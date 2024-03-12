Engelli yaşlı çiftin balkona koydukları kömür kovası yangına sebep oldu

Bolu'da engelli yaşlı çiftin balkona koydukları sönmeyen kömür kovası yangına sebep oldu. Çıkan yangında 3 evde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesindeki tek katlı evde yaşayan ve engelli oldukları öğrenilen A.T. (70) ile N.T. (69) çifti, sobalarında bulunan yanmış kömürü soğuması için evlerinin balkonuna koydu. Sönmeyen kova sebebiyle tek katlı evin balkonunda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yaşlı çiftin evinin bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı, 3 evde ise hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU