Elazığ'da Otomobil Takla Attı, 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kekliktepe Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ