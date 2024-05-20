Elazığ'da öğrenci ve öğretmenlere siber zorbalık ve dijital bağımlılık semineri verildi

Elazığ'da jandarma tarafından öğrenci ve öğretmenlere, siber zorbalık ve dijital bağımlılık semineri verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere seminer verildi. Seminerde, siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ