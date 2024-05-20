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Elazığ'da öğrenci ve öğretmenlere siber zorbalık ve dijital bağımlılık semineri verildi

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere siber zorbalık ve dijital bağımlılık konularında seminer düzenledi.

Elazığ'da jandarma tarafından öğrenci ve öğretmenlere, siber zorbalık ve dijital bağımlılık semineri verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere seminer verildi. Seminerde, siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında bilgilendirme yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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