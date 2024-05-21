Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 13-20 Mayıs tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 24 zanlı yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde bulunan işyerleri ve dernekte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 24 zanlı ve 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ