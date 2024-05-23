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Elazığ'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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