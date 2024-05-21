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Elazığ'da 70 yaşındaki kadın balkondan düşerek ağır yaralandı

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Elazığ'da hava almak için balkona çıkan 70 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek 4'üncü kattan park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda yaşlı kadın ağır yaralandı.

Elazığ'da hava almak için balkona çıkan 70 yaşındaki kadın, dengesini kaybederek 4'üncü kattan park halindeki aracın üzerine düştü. Olayda yaşlı kadın ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan N.Y. (70), sabah hava almak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden esnafların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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