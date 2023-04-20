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Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.44'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - 3. Sayfa

Sivrice Elazığ Deprem 3. Sayfa Haberler

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