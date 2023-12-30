Elazığ'da 4.2 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde yerin hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26'da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı ise Baskil ilçesine bağlı Demirlibahçe köyünde bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, deprem anında yerin hareket ettiği görülüyor. - ELAZIĞ