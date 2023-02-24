Elazığ ağaca çarpan hafif ticari araç ters döndü: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da ağaca çarpan hafif ticari araç ters döndü. Elazığ'da ağaca çarpan hafif ticari araç ters döndü. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, Karakoçan ilçesi Yolçatı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 23 KD 188 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak ters döndü. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılan tedavi altında alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karakoçan Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

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