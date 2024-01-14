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Edirne'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Edirne il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne il jandarma komutanlığı ekiplerince hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olan bir kişi yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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