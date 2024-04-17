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Düzce'de İtfaiye Erleri Otomobil Kazasında Yaralıya İlk Müdahaleyi Yaptı

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Düzce'de itfaiye binası önünden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahsa ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kaza sonucunda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de itfaiye binası önünden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahsa ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce İtfaiyesi önünden karşıya geçmeye çalışan Batuhan E.'ye Çoban Kavşağı'ndan Cedidiye istikametine seyir halinde olan Oğuzhan E. idaresindeki 34 ZU 4508 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Batuhan E. yaralanırken, ilk müdahaleyi bölgede bulunan itfaiye erleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye çağırılan ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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