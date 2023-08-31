Düzce'de gece kartalları motosiklet sürücüsünden ruhsatsız silah ele geçirdi
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Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde gece devriyesi atan Gece Kartalları, şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurarak üst araması yaptı. Sürücünün üzerinde ruhsatsız bir silah ve 5 adet mermi bulundu.
Düzce'de gece kartalları Bahçeşehir bölgesinde şüphelenerek durdurdukları motosiklet sürücüsünün üzerinde ruhsatsız silah ele geçirdi.
Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde gece devriyesi atan Gece Kartalları durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosikletin sürücüsü E.B.'nin üst aramasında 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız silah silaha ait 5 adet mermi ele geçirildi.
Şahıs gözlem altına alınarak Yenikent Polis karakoluna götürüldü. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa