Düzce'de gece kartalları motosiklet sürücüsünden ruhsatsız silah ele geçirdi

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde gece devriyesi atan Gece Kartalları, şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurarak üst araması yaptı. Sürücünün üzerinde ruhsatsız bir silah ve 5 adet mermi bulundu.