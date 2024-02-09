Düzce'de Çevre Yolunda Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Düzce'de çevre yolunda karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çamköy istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan M.B.Ç. idaresindeki 34 GGV 145 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Samet B.'ye (29) çarptı. Otomobil refüje çarparak yaklaşık 50 metre savrulurken, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Samet B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. - DÜZCE