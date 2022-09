Son dakika haber... Doğumunu beklerken, cenazesini kucaklarına aldılar

Doğumunu beklerken, cenazesini kucaklarına aldılar

KOCAELİ - Kocaeli'de özel bir hastanede doğum yapmak isteyen genç kadın, bebeğini kucağına almaya hazırlanırken, cenazesiyle karşılaştı. Aile, ihmali olduğu iddia edilen doktor hakkında şikayetçi oldu.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Akademi Hastanesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki İlayda Menteş, hamileliği boyunca aynı hastanede kontrollerini yaptırdı. Dün gece sancıları başlayan Menteş, Özel Akademi Hastanesi'ne gitti. İlayda Menteş ve ailesi, iddiaya göre doktorun halı saha maçında olması sebebiyle gece doktora ulaşamadı. Sabaha kadar hastanede kalan İlayda Menteş, doktorun mesai saatinde hastaneye gelmesiyle muayene oldu. İddiaya göre Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Y.Ç. ilk muayenede bir sorun olmadığını söyleyerek, yaklaşık 3 saat sonra bebeğin sezaryen ile alınması gerektiğini ifade etti. Aile, ameliyathane kapısında annenin 30 dakika beklediğini ve bu süre zarfında bebeğin kendi dışkısını yemesi sebebiyle boğulduğunu ileri sürdü. Aile, doktorun ihmali olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

"Doktorumuz sorumlu ebeye ulaşarak kendisinin halı sahada olduğunu söylemiş"

Olayı anlatan dede Sedat Menteş, "Oğlum Batuhan ve gelinim İlayda, dün gece saat 00.30 sıralarında Özel Akademi Hastanesi'ne gitti. Biz gece hastaneye yatış yaptığımız halde doktora ulaşamadık. Bizimle bir anlaşma yapıldı, bebek doğduktan sonra ücret de ödenecekti, ancak doktora ulaşamadık. Doktorumuz sorumlu ebeye ulaşarak kendisinin halı sahada olduğunu söylemiş. Doktor, sabah 08.30'da hastaneye geldi ve yaptığı kontrollerde her şeyin normal olduğunu bize söyledi. Gelinim bize NST testinde bebeğin kalp atışının 40'a, 60'a ve 120'ye kadar çıkıp indiğini söyledi. Bu kayıtlardan bebeğin sağlığının yerinde olmadığını anladık. Bunu sorduğumuzda bize annenin ve bebeğin kalp atışının frekansları karışmış olabileceğini söylediler" dedi.

"30 dakika gelinim ameliyathane kapısında bekledi"

Konuşmasını sürdüren Sedat Menteş, "Öğlen saat 12.00 gibi bize bebeğin acil ameliyata alınması gerektiğini söylediler ancak ameliyathanede yer olmadığından 30 dakika gelinim kapıda bekledi. Yarım saatte insan hayatı ölüyor. Bu bebek için uzun bir süre. Bu sürede bebek kendi dışkısını yiyor ve boğularak vefat ediyor. Biz bu konuda şikayetlerimizi yaptık. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

"Bebeğimin ismini Uraz koyacaktık"

Doktordan şikayetçi olduğunu söyleyen Batuhan Menteş, "Doktorun ihmali olduğunu düşünüyoruz. Bebeğin ameliyathane kapısında 30 dakika bekletilmesi çok uzun bir süre. Bebek ameliyathaneye alınsa belki bu sonuçlar yaşanmazdı. Şu an bunu burada konuşmuyor olabilirdik, bebeğim ölmemiş olabilirdi. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Eşimin sancısı başlaması sebebiyle gece 00.30 gibi doktorumuzu aradık ancak kendisine ulaşamadık. Doktor bize 01.20'de geri döndü. Bizi aradığında halı saha maçında olduğunu ve telefonu açamadığını söyledi. Hastaneye yatış yaptığımızı söylediğimizde doktor onayladı ve gereken işlemleri yapacaklarını söyledi. Sabah saatlerine kadar herhangi bir sıkıntı yoktu. Sabah saatlerinde NST kayıtlarında bebeğin kalp atışının bozulduğunu eşimle beraber anladık. Hemşireye bu durumu söylediğimizde anne kalp atışıyla frekansların çakıştığını söyledi. Doktorun ihmali olduğu apaçık belli. Bebeğimin cinsiyeti erkekti, ismini Uraz koyacaktık. Eşimin durumu şu an iyi. Sezaryenden çıktı şu an dikişleri olması sebebiyle hastanede yatıyor. Acı ve kötü bir durum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Erhan Uysal, "Annenin sağlığı yerinde ancak bebek maalesef hayatını kaybetti. Şu an başka bir bilgiye sahip değilim" dedi.