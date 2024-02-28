Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Sur ilçesinde zincirleme kaza: 12 yaralı

Güncelleme:

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç karıştı ve 12 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.S. idaresindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. kontrolündeki 07 BKF 423 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 21 ABG 132, 21 DR 261, 06 DRJ 842 plakalı otomobiller ile 21 HO 1097 plakalı özel halk otobüsünün kazaya karışması sonucu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Sur Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 28 Şubat Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 28-29 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 28 Şubat 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28-29 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! DEM Parti Muş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş adayı Sırrı Söylemez ve Tuba Sayılgan kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! John Wick 4 filmi oyuncuları kim? John Wick 4 filmi konusu, oyuncuları ve John Wick 4 özeti! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 149. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! DEM Parti Muğla Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla adayı Yusuf Uludağ ve Candan Süsoy kimdir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title