Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesindeki Terör Hedefleri Vuruldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olması ve 4 askerin yaralanması üzerine Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki hedefleri vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.

Bakanlık, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini açıkladı. - DİYARBAKIR