Didim'de İHA destekli operasyonda 23 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli çalışmalarda deniz kenarında bulunan makilik alan içerisine gizlenmiş 23 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışmada İHA destekli takip gerçekleştirildi. İHA tarafından deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette U.Z., M.C., E.A. isimli 3 organizatör ve 23 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 adet tekne, 1 adet bot, 50 litre benzin, 7 adet şişirme pompası ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN