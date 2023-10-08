Denizli'de Kadın Çorabıyla Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

DENİZLİ'de başlarına kadın çorabı geçirip, ellerindeki balta ile güvenlik kamerasına kırarak girdikleri evden eşya çalan 2 şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anları ise başka güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde 12 Eylül'de meydana geldi. Tanınmamak için başlarına kadın çorabı geçiren 2 şüpheli, ellerindeki baltayla güvenlik kamerasını kırıp, bir eve girdi. 50 bin lira değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler, kaçtı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki diğer güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. JASAT, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, 11 ayrı suç kaydı bulunan İlker B. (31) ile 8 ayrı suç kaydı bulunan Ali G.'yi (32) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.(DHA)