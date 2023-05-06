Denize giren genç boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu. Arama çalışmaları sırasında yakınları 3 metreyi bulan dalgalara rağmen akrabalarını bulmak için denize girmek istedi. Jandarma, acılı akrabaları engellemek için büyük gayret sarf etti.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmutlar Plajı'nda denize giren Mahmut Ö. (31), bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı duyan gencin akrabaları ise sahile akın etti. Acılı akrabalar genci bulmak için dev dalgalara rağmen denize girmek isteyince jandarma zor anlar yaşadı. Antalya Sahil Güvenlik DEGAK Timi dalgıçları şahsı bulmak için denize girmek istedi ancak dalgalar birkaç kez buna müsaade etmedi. Arama çalışmaları sonucu bulunan Mahmut Ö., karaya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mahmut Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Mahmut Ö.'nün cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA