Denizde kaybolan Doğukan'ı arama çalışmaları 1 yıl sonra yeniden başladı Bartın'ın Büyükkızılkum Plajı'nda 1 yıl önce dalgaların arasında kaybolan 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmaları yeniden başladı. Bartın'ın Büyükkızılkum Plajı'nda 1 yıl önce dalgaların arasında kaybolan 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı'yı arama çalışmaları yeniden başladı. Ailesi ile birlikte 10 Ağustos 2021 sabahı denize girmek üzere Karabük'ten Bartın'ın Büyükkızılkum Plajı'na gelen 9 yaşındaki Doğukan Yaylacı deniz kıyısında oynarken bir anda dalgaların arasında gözden kaybolmuştu. Dalgalara kapıldığı tahmin edilen Yaylacı, uzun süre arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Küçük çocuğu arama çalışmaları 1 yıl sonra yeniden başladı. Kızılelma Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Degak-3 dalgıç ekipleri ve cankurtaranlar ile su üstü ve sahil şeridinde arama faaliyetlerinde bulundu. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - BARTIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğukan Karabük Bartın 3. Sayfa Haberler

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