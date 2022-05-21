Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haberler

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Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik bir çalışma sonunda kurtarıldı.

Dün sabah saatlerinde Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi Dere mevkiinde bir keçinin dağda mahsur kaldığı ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre ilçesinde görevli itfaiye ekipleri hareket geçti. Bölgeye giden ekipler 100 metrelik dağın 50 metrelik kısmında mahsur kalan keçiye ulaştı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma üzerine zorlu koşullarda keçiye ulaşan itfaiye ekipleri keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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