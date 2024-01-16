Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede büyük başarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 114 hedefin vurulduğunu ve 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİT, terör örgütlerine ait 60 kritik tesisi imha ederken, emniyet güçleri de terörle iltisaklı 465 kişiyi gözaltına aldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede son 5 günde 114 hedef vuruldu, 78 terörist ise etkisiz hale getirildi. MİT, terör örgütlerine ait 60 kritik tesisi imha etti. Emniyet güçlerimiz ise terörle iltisaklı 465 kişiyi gözaltına almıştır."