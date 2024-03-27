Çorum'da yapılan şok uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Mart-27 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar 2 bin 741 kişi sorgulanırken bunlardan 5 kişi aranan şahıs olarak yakalandı, son bir hafta içerisinde 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca ve 7 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 10 adet şarjör, 116 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram metamfetamin maddesi, 51 gram esrar, 1,86 gram bonzai maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile 1 adet telsiz ele geçirildi.

İl merkezinde 49, ilçelerde ise 14 adet uygulama yapan polis ekipleri 25 kahvehane/kıraathane, 14 kafe, 29 çay ocağı, 5 oyun salonu ve 6 otoparkı kontrol ederken, denetlenen 622 araçtan 6 sürücüsüne 59 bin 911 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM