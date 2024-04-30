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Çorum'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan traktör dereye devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan traktör dereye devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Boğazönü köyünden akaryakıt almak için Alaca istikametine giden İsmail Okçu idaresindeki 19 AAV 632 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Elicek deresi yatağına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Okçu'nun cenazesi Alaca Devlet Hastanesi'nde morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaca Çorum Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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