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Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi

Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi
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Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir markete 1 gün kapatma cezası verdi. Zabıta ekipleri, marketi mühürleyerek halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini duyurdu.

Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir market şubesine kapatma cezası uyguladı. Marketin kapılarını mühürleyen zabıta ekipleri, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı büyük bir bilgilendirme afişi astı.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATTILAR

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerinde daha sert yaptırımlar uygulamaya başladı. Raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurması ve kasa-reyon arasındaki fiyat farkı tespit edilmesi üzerine uygulanan para cezalarının ardından artık kapatma cezaları da hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem uygulanan markette, ikinci denetimde de aynı durumun devam ettiği tespit edildi. Aynı markette ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunması üzerine, yapılan yasal işlemler sonucunda işletme, Belediye Encümeni kararıyla 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi

ZABITA, MARKETE AFİŞ ASIP VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapatma kararının tebliğ edilmesinin ardından market şubesine giderek kapıyı mühürledi. Ayrıca, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatları doğrultusunda marketlere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Kasa ve reyon fiyat farkı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde öncelikle cezai işlem uyguluyoruz. Aynı marketin ihlallere devam etmesi durumunda ise Belediye Encümeni kararıyla kapatma cezası veriyoruz. Bugün de aynı tespitten dolayı ikinci kez işlem yaptığımız market şubesini 1 gün süreyle kapattık. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına ve tüketicinin zarara uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir. Vatandaşlarımızdan, marketlerden alışveriş yaparken mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etmeleri halinde Alo 153 Zabıta Hattı'na ya da 0501 100 19 19 numaralı Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattımıza bildirimde bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Marketlerin kapanmasına yönelen bir süreç toplumsal buhranı daha da artıracaktır. Bu afişle ilan kesinlikle doğru değil!

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Haber YorumlarıSoykanlar:

A aaa 101 kere maşallah. belediyeye helal olsun devam

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Bim sanırsam

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Melih İnce: hayırdır yoksa o market senin mi bu arada bir gün nedir yahu bir haftadan az olmamalı

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

meslek den kovulmasında dürüst olma sebebi))))))

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