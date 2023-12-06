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Çorum'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Kişi Yaralandı

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Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Cemilbey - Ortaköy Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. idaresindeki 34 FGU 338 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.B. ile B.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çorum Acil Durum Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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