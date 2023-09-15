Çorum'da Kuyumcuya Sahte Kelepçe Altın Bilekliği Bozduran 2 Kişi Yakalandı

ÇORUM'da kuyumcuya sahte kelepçe altın bilekliği bozdurarak, karşılığında pırlanta ve 15 bin 40 TL alarak kaçan 2 kişi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yakalandı

Olay, dün Çorum'da bulunan Kuyumcular Çarsısı'nda meydana geldi. A.B. ve F.A. 18 bin 450 TL değerindeki sahte kelepçe altın bilekliği bozdurarak, karşılığında pırlanta ve 15 bin 40 TL'yi alarak kentten ayrıldı. Bilekliğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada şüphelilerden A.B.'nin farklı kimlik bilgileri kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ve konaklama kayıtları incelenen A.B.'nin Sivas'a gittiği tespit edildi. 2 şüpheli Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin Zile ve Yıldizeli ilçesinde de sahte altın bileklik bozdurdukları tespit edildi. Araçlarında yapılan aramada 7 adet benzer özellikte sahte bileklik geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.