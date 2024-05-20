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Çorlu'da kaza: 3 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpışma sonrası park halindeki araçlara çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışma sonrası park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muhittin Mahallesi Reşitpaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Reşitpaşa Caddesi'nde H.E. idaresindeki otomobil ile C.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiller, park halindeki otomobil ve minibüse çarptı. Kazada sürücü C.Ö. ile otomobilde bulunan M.T. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü H.E. hakkında işlem başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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