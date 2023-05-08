Cinnet getirerek 2 aylık bebeğini öldüren anne tutuklandı

UŞAK - Cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık bebeğini, ablasının 6. kattaki evinden aşağı atarak öldüren anne tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Mayıs Çarşamba günü Uşak'ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine zarar veren anne D.A. ise ekiplerce hastaneye götürüldü. Bugün hastaneden taburcu olan anne D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.