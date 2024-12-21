Çığ felaketinde hayatını kaybeden genç judocuyla ilgili yürek burkan detay

Sultan Sekisi mevkiinde pist dışında kondisyon yürüyüşü yapan 14 kişilik ekipten 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı olay, ikiz kardeşleri ayırdı.

2 KARDEŞİ ÇIĞ AYIRDI

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emre Yazgan ve yaralı kurtulan Yunus Yazgan kardeşler, Judo Milli Takımı'nın en genç sporcuları arasında yer alıyordu. Yaşanan bu felaket 2 kardeşi birbirinden ayırdı.

Emre Yazgan

Yazgan kardeşler, çocukluklarından bu yana birbirlerinden hiç ayrılmamış, spora birlikte adım atmışlardı. Milli Takım kamplarında da ayrılmaz bir ikili olan kardeşlerin, aynı hayali paylaştıkları biliniyordu; Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek. Ancak Palandöken'de yaşanan yürek yakan olay , bu hayali yarıda bıraktı.

Yunus Yazgan

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle oluşan çığ, ekibin yürüyüş yaptığı sırada düştü. AFAD ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Emre Yazgan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Yunus Yazgan ve diğer iki sporcu yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Yazgan kardeşlerin küçüklük fotoğrafı

İNCELEME BAŞLATILDI

Uzmanlar, olayın meydana geldiği bölgede son günlerde artan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Erzurum Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzurum'daki çığ faciasında hayatını kaybeden milli sporcu için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Bak paylaşımında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.