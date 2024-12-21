Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım

Çığ felaketinde hayatını kaybeden genç judocuyla ilgili yürek burkan detay

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde Judo Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan hayatını kaybetti. Felaketin ardından ortaya çıkan bir detay ise yürekleri sızlattı. Yazgan'ın olay anında yanında yıllardır turnuvalarda birlikte mücadele ettiği ikiz kardeşinin de olduğu öğrenildi.

Sultan Sekisi mevkiinde pist dışında kondisyon yürüyüşü yapan 14 kişilik ekipten 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı olay, ikiz kardeşleri ayırdı.

2 KARDEŞİ ÇIĞ AYIRDI

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emre Yazgan ve yaralı kurtulan Yunus Yazgan kardeşler, Judo Milli Takımı'nın en genç sporcuları arasında yer alıyordu. Yaşanan bu felaket 2 kardeşi birbirinden ayırdı.

Çığ felaketinde hayatını kaybeden genç judocuyla ilgili yürek burkan detayEmre Yazgan

Yazgan kardeşler, çocukluklarından bu yana birbirlerinden hiç ayrılmamış, spora birlikte adım atmışlardı. Milli Takım kamplarında da ayrılmaz bir ikili olan kardeşlerin, aynı hayali paylaştıkları biliniyordu; Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek. Ancak Palandöken'de yaşanan yürek yakan olay , bu hayali yarıda bıraktı.

Çığ felaketinde hayatını kaybeden genç judocuyla ilgili yürek burkan detayYunus Yazgan

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle oluşan çığ, ekibin yürüyüş yaptığı sırada düştü. AFAD ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Emre Yazgan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Yunus Yazgan ve diğer iki sporcu yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Çığ felaketinde hayatını kaybeden genç judocuyla ilgili yürek burkan detayYazgan kardeşlerin küçüklük fotoğrafı

İNCELEME BAŞLATILDI

Uzmanlar, olayın meydana geldiği bölgede son günlerde artan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına dikkat çekerek çığ riskinin yüksek olduğunu belirtti. Erzurum Valiliği, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzurum'daki çığ faciasında hayatını kaybeden milli sporcu için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Bak paylaşımında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Çığ felaketinde hayatını kaybeden genç judocuyla ilgili yürek burkan detay
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı
img

Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
img

Yeni işi herkesin ağzını açık bıraktı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıM. B.:

AĞIR İHMAL ÇİĞ TEHLİKESİ OLAN BU YERDE BU PIRLANTALARIN NE İŞİ VAR HADİ OMURGALI DAVRANINDA SORUMLULUK ALIN EY sorun-m lular Ben mi istifa edeceğim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.