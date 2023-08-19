Çeşme'deki gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir gece kulübüne gelen şüphelilerle güvenlik görevlileri arasında çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlisi S.T. (30) hayatını kaybetti. Bir güvenlik görevlisinin daha silahla vurulduğu olayda yaşanan arbedede ise 5 müşteri yaralandı. Ayrıca silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Mekana gelen şüpheliler ile iş yerinin güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği güvenlik görevlilerinden S.T. ve bir güvenlik görevlisi daha yaralandı. Olayın ardından yaşanan arbedede ise 5 müşteri yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, S.T. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mermilerin isabet ettiği diğer güvenlik görevlisi ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 5 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şüphelilerin kaçtıkları otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada ekipler tarafından terkedilmiş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay anı ise gece kulübündeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ayrıca Çeşme'de geçen pazar meydana gelen olayda beach club'a rezervasyonları olmadığı için alınmayan 2 şüpheli çevreye rastgele ateş edip, olay yerindeki taksi şoförü F.G.'yi omuzundan yaralamıştı.