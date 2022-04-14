Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Marangoz'a 5 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına çıkarak yangını söndürdü. Çatıdaki bacadan çıktığı düşünülen yangın sonucu binanın çatı katında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title