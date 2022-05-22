Çatı hırsızı kameralara yansıdı - Haberler

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Çatı hırsızı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çatı hırsızı kameralara yansıdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Önder Mahallesi'nde bir şahıs, daireye çatıdan girerek yağmur oluklarını çaldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinin Önder Mahallesi'nde bir şahıs, daireye çatıdan girerek yağmur oluklarını çaldı.

Altındağ'ın Önder Mahallesi'nde bir daireye binanın çatısından giren hırsız, yağmur oluklarını çaldı. Hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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