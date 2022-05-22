Çatı hırsızı kameralara yansıdı - Haberler

Çatı hırsızı kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'nın Altındağ ilçesinin Önder Mahallesi'nde bir şahıs, daireye çatıdan girerek yağmur oluklarını çaldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinin Önder Mahallesi'nde bir şahıs, daireye çatıdan girerek yağmur oluklarını çaldı.
Altındağ'ın Önder Mahallesi'nde bir daireye binanın çatısından giren hırsız, yağmur oluklarını çaldı. Hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa