Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da otel odasında ölü bulunan gencin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çankırı'da bir otel odasında temizlikçi tarafından ölü bulunan 22 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çankırı'da gizlice girdiği otel odasında temizlikçi tarafından ölü bulunan 22 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, dün il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat Karakuş'un (22) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Otel odasına gizlice girdi

Olayla ilgili Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemeler neticesinde, otel odasının Ç.G. isimli şahıs tarafından ayırtıldığı öğrenildi. Gece saatlerinde Berat Karakuş'un odaya gizlice girdiği belirlenirken, sabaha kadar odada kalan iki gençten Ç.G.'nin sabah saatlerinde otelden ayrıldığı tespit edildi. Temizlik görevlisi boş olduğunu düşündüğü otel odasına temizlik için girdiğinde Karakuş'un cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

Şüpheli tutuklandı

Gencin ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ç.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Ç.G. tutuklandı. Berat Karakuş'un kesim ölüm sebebinin ise otopsi raporunda kesinleşeceği öğrenildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada kara kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi sevmek ne anlama gelir? Rüyada kara kedi görmek ne demek? Rüyada ayna görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada kendini görmek ne anlama gelir? Rüyada ayna görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek nedir? Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak nedir? İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada incir ağacı görmek ne demek? 2 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Rüyada doğum yaptığını görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada birinin doğum yaptığını görmek nedir? Rüyada kendinin doğum yaptığını görmek? Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle! Şifa İstemem Balından sözleri neler? Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler? 15 Şubat hangi burç? 15 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 15 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 15 Şubat burç özellikleri neler? 14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 14 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 14 Şubat burç özellikleri neler? 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 13 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 13 Şubat burç özellikleri neler? 12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 12 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 12 Şubat burç özellikleri neler? FED faiz kararı neden açıklanmadı 31 Ocak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? SON DAKİKA! FED faiz açıklaması
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title