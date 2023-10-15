Çanakkale'de tarlada ölü bulunan çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlada oynarken kaybolan 10 yaşındaki çocuk, hareketsiz bir şekilde bulundu. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Sıtkı Gültekin (10), tarlada ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tülüler köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Aktaş'a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu. Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin, yaşama tutunamadı. Gültekin'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)