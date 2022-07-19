Çanakkale'de tarihi kilise çanı ele geçirildi Çanakkale'de yapılan operasyonda 1800 yılından kalma tarihi kilise çanı ele geçirildi. Çanakkale'de yapılan operasyonda 1800 yılından kalma tarihi kilise çanı ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1800 yılından kalma üzerinde 1817 yazılı ve haç işareti bulunan kilise çanı ele geçirildi. Şüpheli S.E. hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çanakkale'de tarihi kilise çanı ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.